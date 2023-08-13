一名女子表示，先生要求她父親節穿性感睡衣，當天早上她把戰袍洗乾淨、晾乾，準備晚上和先生大戰一場，傍晚她才把性感睡衣從陽台收進房間就被婆婆看到，還拿出房門掛在家裡顯眼的位置，讓她傻眼說「不知道小叔有沒有看到」，貼文吸引網友熱烈討論。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，先生希望她在父親節晚上能穿戰袍，把自己當作父親節禮物，當天早上她挑出幾件洗乾淨、掛在陽台曬乾，準備夜裡和先生大戰一場。因她和公婆、小叔住同一屋簷下，傍晚她想起戰袍還晾在陽台，趕緊收進房內，掛在嬰兒床邊。

後來她從廁所走出來，看到婆婆在她的房裡嘴裡邊叨念「這衣服掛在這邊幹嘛」，邊說邊把她的戰袍拿出房外，掛在顯眼的牆上，讓她超級崩潰，「婆婆可能不知道那件衣服是什麼，不知道有沒有被小叔看到。」

由於原PO的婆婆擅自闖入她的房間，讓網友全炸鍋，「婆婆進你們房間要幹嘛，沒幹嘛純突襲檢查的話，我會氣死」、「真的不懂，沒事跑到他人房間幹嘛」、「我懂這種感覺，曾經跟老公恩愛時，我媽突然到訪，嚇死人了」。另也有人建議夫妻想要兩人世界，到摩鐵（Motel）開房間會更好，「真的要好好兩人世界我寧願在外面開房間」。