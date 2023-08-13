「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日下午從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。但偵辦期間，檢方曾查扣郭的641萬顆泰達幣（折合台幣約2.06億元），但新北檢卻因擔憂存遭到駭客入侵竊取，或是遭到毀損，至今不敢將這批泰達必繳交贓物庫。

據了解，警方已將查出郭的虛擬貨幣實體的金流資料，查扣移轉虛擬不法所得備份在硬碟中，成為俗稱的「冷錢包」，避免遭駭客入侵遭竊。但有忘記密碼、單一身分持有的風險，因此贓物庫為避免扛責，經常拒收。

實際上，高雄地檢署委由台灣知名鑑識廠商打造「多簽錢包」，可多重驗證，金鑰也可分持、分層授權使用，更能掌握虛擬通貨的數據及後續處置狀態，因此以有技術可以克服，但目前新北地檢尚未有此技術及設備。

新北地檢署指出，去年檢警調偵辦郭哲敏集團經營地下匯兌、洗錢、賭博、詐欺等案，發現郭哲敏涉嫌將營利賭博所得及詐騙集團詐欺所得款項，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式洗錢，轉為合法金流。再以鉅額賭博獲利作為地下匯兌資金，數年來經手匯兌金額至少217億多元，匯差獲利1.3億元。

檢警調陸續搜索、拘提，查扣現金4412萬及虛擬貨幣641萬顆泰達幣（折合台幣約2.06億元），聲請法院扣押郭哲敏台北及桃園不動產20筆，並查獲郭哲敏等21人涉案，聲請羈押禁見10人。其中郭哲敏的帳房杜韋蓁、藝人澎恰恰的金主「鱸鰻」林秉文等18人，今年2月已被檢方起訴。