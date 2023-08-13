If you enjoy watching the Atlanta Braves score 21 runs then this is the highlight reel for you!#ForTheA pic.twitter.com/POCn2du5At — Atlanta Braves (@Braves) August 12, 2023

亞特蘭大勇士的紐約之旅第2戰成為一場大屠殺，首戰他們7比0完封勝，第2戰更是打出誇張的21比3，包括國聯全壘打王歐森（Matt Olson）雙響炮，兩天打了28分。歐森以42轟在大聯盟獨走，領先美聯全壘打王大谷翔平的40轟。

這場比賽雖然是一面倒的戰局，但是勇士手下不留情才造成這樣的結果。7局打完勇士11比0大幅領先，他們單局最多拿到3分，最重一擊是歐森在第6局轟出的3分炮。

大都會8局上半宣告放棄比賽，叫上游擊手曼迪克（Danny Mendick）登板。第9局勇士殘忍地追擊，當頭連續5支安打，曼迪克的「快速球」時速60英里（96.5公里）只相當於壘球的球速，萊利（Austin Riley）、羅培茲（Nicky Lopez）趁機進帳全壘打，單局海灌8分。

勇士全場22安，3人猛打賞，羅培茲4安打5打點，在美國東岸時間的周末午後，現場近4萬觀眾，被紐約媒體描述為「一場大災難」。勇士與大都會系列賽還剩兩場，接著要回到主場迎戰洋基。

大都會球星阿隆索（Pete Alonso）目前以35轟暫居國聯排行榜第2，他將於明年球季結束後成為自由球員。如果大都會明年還是這副慘況，或是他們沒有把握留住阿隆索，就可能於2024交易大限前將他賣出。