南部登革熱疫情嚴重，其中高雄市壽山近期成為新的疫情熱區，國家自然公園管理處更因此被高市衛生局開罰。對此，高雄市鳥松區鳥松里前里長陳清茂砲轟，過去在前市長韓國瑜任內，登革熱曾一度絕跡，而現在疫情死灰復燃，竟沒有高雄議員出面批評市長陳其邁。

壽山迄今已有5例登革熱足跡，衛生局7月底先在山上的「雅座」涼亭發現盛裝消防用水的塑膠桶蓋破損，內有孑孓孳生，8月初又在南壽山的「相思亭」周遭，發現不少樹洞積水中有孑孓活動，因而依《傳染病防治法》對國家自然公園管理處開出舉發單，並要求全面填補山上樹洞。

中天《廟口開講》昨（12）日於左營區洲仔清水宮舉行，陳清茂上台指出，高雄登革熱疫情在前市長陳菊時代相當嚴重，當時他每周三要組織里民清理積水容器，但韓國瑜就任市長後，不只下令將可能積水的樹洞封閉，並推動「路平、燈亮、水溝通」政策，全面清理高雄排水溝，一度撲滅了登革熱疫情。

陳清茂直言，現在登革熱疫情從台南燒到高雄，但卻沒聽到高雄市議員與外界批評陳其邁，若他擔任議員，會要求陳交代為什麼登革熱疫情再度出現，絕對讓他做不下去；此外，高雄拿了中央許多治水經費，但近日因豪雨再度淹水後，他質疑市府，「有關心老百姓嗎？」