未來一周都是午後雷陣雨的天氣，氣象專家吳德榮表示，今天至周六連7天受西南季風影響，局部地區有陣雨或雷雨，其中周三開始至周六西南季風水氣增多，降雨範圍擴大，發生大雷雨及劇烈天氣的機會提高。颱風方面，中颱蘭恩明天、周二將侵襲日本九州、四國。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄說，今日至周二（13至15日）西南季風影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率，應注意。今日北部氣溫23至35度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮表示，周三至周六（16至19日）仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

颱風部分，吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱蘭恩逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，明日、周二（14、15日）侵襲日本本州、四國。另外，中颱朵拉強度亦逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。