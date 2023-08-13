王金平、侯友宜今天早餐會先碰面聊。（柯宗緯攝）

今早7時王金平先與侯友宜、高雄及屏東選區立委參選人共進早餐。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（13）日到高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會將在林皇宮登場。（柯宗緯攝）

缺席侯高雄首場大造勢 王金平、侯友宜早餐會先碰面聊

國民黨總統參選人侯友宜今（13）日到高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會將在林皇宮登場。不過，前立法院長王金平有事不克出席，因此今早7時王先與侯友宜、高雄及屏東選區立委參選人共進早餐。

侯友宜今公開行程有5場，包括「與三民區里長有約」、「台灣要好 高雄挺侯」團結大會、鳳山區北極殿參香座談、三民區襃忠義民廟參香座談、左營區鳳邑舊城城隍廟參香座談。

侯、王早餐會原本不公開，但提前曝光，媒體今早6點多守候在國民黨高雄市黨部，王金平提早到場，侯友宜隨後抵達，而包括國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部主委黃昭順、高屏選區黨籍立委參選人曹桓榮、鍾易仲、李眉蓁、李明璇、陳美雅、黃柏霖、陳若翠、黃明賢、盧縣一等人與會。

今天侯友宜高雄行程重頭戲是10時45分將在林皇宮舉辦「台灣要好 高雄挺侯」，估計有2千人到場，但據掌握王金平已有要事不克前往，是否又會被外界指「國民黨不團結」？

黨內人士緩頰說，王金平已有安排行程，還有其他要輔選的事務要做，因此才會先促成今天的早餐會，並非故意不出席，外界不必刻意做文章。