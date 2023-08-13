《毒品危害防制條例》規定販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑，但憲法法庭指出，若減刑後仍「情輕法重」，違反比例原則，日前做出判決認定屬違憲，未來將可再獲減刑，引起軒然大波，國民黨台北市議員徐巧芯也怒轟，「這些大法官，都是民進黨提名的」。
徐巧芯昨（12）日在臉書表示，依照《毒品危害防制條例》相關規定，販賣第一級毒品者最輕也要判無期徒刑，但憲法法庭的最新判決，卻認定「符合特定條件者可以再減刑一半」，且還要求要在2年內完成修法，估計目前全國偵查審理中、千件以上的販毒案件都可以獲得減刑。
「這樣的憲法法庭判決，你能接受嗎？」徐巧芯質疑，此判決與社會上不斷倡議的反毒政策完全背道而行，只有躲在暗處販毒，利用毒品賺取暴利、傷害國民的惡劣毒販，看到這個判決結果才笑得出來。
徐巧芯質疑，現在的大法官全是民進黨提名的，是否代表民進黨執政下，一邊反毒又一邊縱放毒販，「這樣幫著毒販卻不幫平民百姓的法律，算什麼司法正義！」
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