好尷尬！日前彰化和美鎮德美公園內，晚間有家長帶著孩子去溜滑梯遊園，未料發現一對中年男女竟然在溜滑梯後方「雙人交疊啪啪」，現場活春宮面讓家長極度尷尬，不知如何向孩子解釋，只好立刻將孩子拉離現場，並解釋「那邊有蟑螂」，引發網友熱議，前已議員出面要求警方加強巡邏，還給小孩一個正常遊憩空間。

根據臉書社團《和美幫幫》有匿名家長PO文指出，「今天晚上去德美公園發現沙坑旁多了一盞燈，感覺那邊不再那麼暗，小孩鼓起勇氣要去玩那一座比較大的溜滑梯，結果走過去的時候他媽差點沒被嚇死，在溜滑梯的另一邊，有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，是不好說的那種躺，我馬上把小孩帶走不讓他玩。」

原PO表示，「他還一直問我為什麼，我實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了，到底是不是在做某些事我不好說，畢竟我沒那個勇氣站在旁邊光明正大的看，但我就不明白一個那麼大的公園一定要躲在暗摸摸的地方嚇人嗎？」

原PO氣憤的表示，「尤其是那是一個給小孩玩樂的地方，那是和美少數有盪鞦韆的公園，小孩真的很愛但是晚上暗摸摸的程度真的有點讓人不敢去，明明籃球場那邊亮到不像話啊，而且竟然都要加燈了，怎麼不考慮遊樂器材兩邊都加強一下呢?也不求相關單位能有多大的作為了，畢竟還有那種設施壞整年都沒人維修的公園，只是想提醒一下晚上才能帶小孩去公園放風的家長們除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，別讓孩子們看到不該看的畫面。」

據了解，此事傳出後，縣議員賴清美直呼實在，太離譜了，她將要求和美警分局派員加強巡邏。