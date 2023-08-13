不少年輕人老是抱怨存不到錢，一名南韓網友分享「讓人變窮的8個壞習慣」，包括不在意銀行轉帳費、老是搭計程車、總在買新雨傘、不單獨檢視支出明細、用喝酒緩解壓力、愛用信用卡分期、對生活沒長遠規劃及衝動購買超市1+1促銷等，其中最多人哀號說，1+1促銷超難戒，總覺得自己有省到錢。

一名網友在網路論壇《theqoo》轉發一張截圖，只見上面寫著「讓人變窮的8個壞習慣」，分別是對銀行帳戶的轉帳費無感；覺得通勤很麻煩就直接叫計程車；下雨天老是花錢買新的雨傘；沒有記帳單獨檢視支出的明細；喝酒緩解壓力；堅持使用信用卡分期；對生活沒有長遠規劃；看到超市賣場推出1+1促銷活動，總是衝動購買。

貼文引起熱烈討論，不少南韓網友哀號說，真的不知不覺就變窮了。「雨傘就算我不想買，我也忍不住」、「我需要冷靜一下，幾乎每一點都中了」。另有網友則坦言，這8個壞習慣裡面，最後一點真的很難戒，因為看到買一送一的促銷，總覺得自己有省到錢，就忍不住買了。

一名台灣網友將消息轉發到PTT上也引起討論，不少台灣人也點頭說「買一送一」的殺傷力真的很大。「明知道買一送一是漲價後，還是會忍不住」、「買一送一殺傷力確實強」、「買一送一及達到額度以上免運，這兩種東西最可怕」。

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