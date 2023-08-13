大陸女星古力娜扎原先以模特兒為職出道，其後精緻美貌受到關注，出演多部影視作品，星途相當順遂。近日古力娜扎卻因為接遊戲代言，被網友質疑該遊戲涉及博弈而遭批評，經紀人趕緊發聲明道歉表示，自己對藝人的職業規劃和粉絲出現了分歧，造成藝人的形象磨損，為此感到抱歉並承諾會盡速處理。

女星古力娜扎擁有精緻美貌與曼妙身材，日前她身穿禮服出席活動，或許是怕她著涼，內場工作人員給了她一條披肩裹住身體，但古力娜扎一看到有攝影師上前拍照，立刻掀開毯子，露出超兇事業線，擺出專業的姿勢展現女王氣場。該影片片段流出後被許多網友大讚相當敬業，是一個合格的代言人。

豈料，近日她卻因代言遊戲慘遭網友撻伐，有網友發現她代言了一款涉及非法博弈的遊戲，並吐槽該遊戲的質感相當劣質，許多網友看到後都在質疑娜扎是接了類似於荷官在線發牌的代言，紛紛嘲諷她為了錢不要事業，畢竟一旦遊戲翻車就會牽連到她本人形象。

輿論發酵後，經紀人火速發文道歉，表示是自己對藝人的職業規劃和粉絲出現了分歧，但接代言之前已經事先確定過遊戲合規合法不是三無軟件，而且只面向成年人開放，經紀人坦言因自己的溝通速度和處理方式不當，造成了對藝人形象的磨損以及和粉絲之間的分歧，並誠摯的道歉，他們往後也會開啟粉絲溝通郵箱通道，歡迎每位粉絲的言論建議。

貼文曝光後，許多粉絲也紛紛表達看法，「我姐19年代言那麼多奢侈品牌，怎麼現在流落到代表這種遊戲了」、「不是娜扎的粉絲，但是感覺娜扎被辜負了」、「希望團隊合理規劃，目光放長遠。希望大家都越來越好，期待演員娜扎越來越好。」、「好作品才能帶來好代言，你只要一年給她接2部好班底的劇，不求一番，能吸引人的那種，作品為主啊」、「大部分都覺得扎是高端的大牌的，跟這個廣告形象真的不符合」、「這麼掉價的遊戲代言你居然讓姐去接」