女星陳美鳳因凍齡神顏素有「台灣最美歐巴桑」美稱，而她也經常在社群上分享生活日常；12日她在臉書發文透露，自己因為手機故障所以在路邊招計程車回家，怎料這名計程車司機舉止怪異，嚇得她半路下車，如今回想起來仍心有餘悸。

陳美鳳12日發文提到，由於手機在近幾天故障，在與朋友聚會結束後，本打算走路回家，但因穿新鞋的緣故走到一半腳痛，讓她只能在路邊攔車「等不到兩分鐘就剛好看到有人下車，我好開心喔～我可以上車回家了。兩個女孩下車，她們看著我，我以為她們認出又載口罩又戴眼鏡、帽子的我，禮貌性地點個頭，我就上車了！」

起初，陳美鳳上車後司機說了句「哇又有錢可以賺啦~」這時她不以為意僅回應「你辛苦了」怎料，該司機開始不斷自言自語，還比畫著奇怪的手勢，讓她感到不安「然後跟我說你看鏡子…神啊什麼之類的…說了大概20秒沒停過，聲音很大又一直亂比手勢，天啊～怎麼這樣好嚇人喔！」所幸後來遇到紅燈，她便以要去超商買東西為由，付錢給司機後立刻逃下車。

事後，陳美鳳回想認為，在她上車前那兩位女生應該不是認出她，應該事項跟她暗示什麼「總之，想告訴大家，晚上一個人回家，不管是坐車還是走路，都千萬要小心吶，特別是手機不在身上時，現在想起來都好恐佈！」