不少餐廳為拚翻桌率，限制消費者用餐時間，一名男子表示，許多吃到飽餐廳用餐限時90分鐘，他直呼吃飯像趕火車般壓力超大，因此拒絕到這類餐廳消費，貼文引發共鳴，不少人也認同花錢吃飯，用餐時間僅90分鐘根本是自虐，「90分鐘去一次就不去了，直接Pass」。

原PO前天（11日）於PTT八卦版指出，愈來愈多吃到飽餐廳，規定消費者用餐時間限時90分鐘，他認為至少要2個小時才夠，否則吃飯像趕火車般壓力超大，因此碰到這類餐廳，他選擇不進去消費。

原PO觀察，儘管用餐時間只有90分鐘，仍有許多人買單，質疑「大家覺得90分鐘吃飯很夠？不然餐廳怎麼敢這樣規定？」

貼文吸引回應，「90分鐘超級趕時間」、「90分鐘不會想去，不想花錢吃那麼趕，根本自虐」、「90分鐘非常非常短，去一次就不去了」、「90分鐘直接PASS」、「90分鐘還沒吃飽時間就到了，連甜點咖啡冰淇淋都沒時間吃」、「一個人吃過90分鐘的燒烤，跟打仗一樣」；但也有人說看吃到飽的類型，若是吃火鍋90分鐘綽綽有餘，如果是吃燒烤就有點趕。