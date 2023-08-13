為回應廣大高雄粉絲的支持，SODA霸氣捐新台幣30萬元給高雄市政府，希望為卡努颱風後災區復原工作及需要幫助的受災戶盡心力。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

為回應廣大高雄粉絲的支持，SODA霸氣捐新台幣30萬元給高雄市政府，希望為卡努颱風後災區復原工作及需要幫助的受災戶盡心力。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

韓國DJ女神SODA超有愛！ 霸氣捐30萬給高市府原因曝光

韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，8月4日甫旋風來台，受邀到高雄參加廟會活動，事後SODA還在社群發中文限動說「在高雄太幸福，差點哭了」。而為回應廣大高雄粉絲的支持，SODA霸氣捐新台幣30萬元給高雄市政府，希望為卡努颱風後災區復原工作及需要幫助的受災戶盡心力。

SODA透露，9年前首度來台，就是在高雄表演，非常喜歡台灣及高雄人的熱情，這次捐善款除感謝高雄粉絲們的支持，她也關注到卡努颱風帶來的影響，因此希望能為災區復原工作，以及需要幫助的受災戶盡一份心力。SODA還展現超高親和力，錄製短片獻飛吻告白「我喜歡你」，為高雄市民朋友們加油打氣。

對此，高雄市長陳其邁代表市民感謝SODA的愛心與善良，謝謝她的熱心捐助，歡迎再次來訪熱情洋溢的高雄。高市府社會局副局長葉玉如、財政局副局長曾純倩代表府方接下善款，這筆30萬元已依規定匯入市庫專戶。

高市府發言人周璟瑜也特地回贈專屬禮盒「高雄賀禮」，表達對SODA及經紀公司團隊的善意與感謝，「謝謝她的愛與良善，人美心更美」。

DJ SODA在網路上有超高人氣，Instagram擁有超過500萬粉絲，日前她大方分享高雄美食巡禮，逛六合夜市大啖美食小吃，走訪鹽埕區品嘗在地60年人氣老店的牛肉拌麵，接力喝多款人氣飲料店的珍珠奶茶，影片曝光至今已破百萬人次觀看。

SODA表示，高雄美食與高雄人的熱情令人難忘，每次來台必喝珍珠奶茶，期待未來有機會，再來台灣與粉絲朋友們見面。