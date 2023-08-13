葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在沙烏地阿拉伯聯賽取得首次大成功，他率領艾納斯在阿拉伯球會冠軍盃（Arab Club Champions Cup）決賽擊敗希拉爾，勇奪隊史首冠。艾納斯延長賽2比1取勝，C羅包辦全隊兩顆進球，包括第98分鐘的致勝頭槌。

艾納斯排出4-2-3-1隊形，C羅擔任中鋒，上半場雙方沒有進球。下半場開踢不久，希拉爾右中場麥可（Michael）率先破門，他還模仿C羅的慶祝動作來挑釁。C羅在第74分鐘衝到大門前，右後衛甘納姆（Sultan Al-Ghannam）衝到右邊底線橫傳，C羅閃過門將點球入網，艾納斯追平比分！

希拉爾後來有機會要到12碼，但在VAR檢視之後被取消，雙方殺至延長。第98分鐘，艾納斯兵臨城下猛攻，希拉爾門將衝到球門區外防守，艾納斯球員禁區外長射撞到門框彈回，被埋伏在門前的C羅頂進致命一擊。

C羅賽後在網路發文：「非常驕傲能夠幫助隊伍首度贏得這座重要的冠軍！感謝球團裡所有參與的人，共同締造這個偉大的成就，感謝一直支持著我的家人與朋友們，還感謝球迷們熱烈的聲援，這也是屬於你們的！」

阿拉伯球會冠軍盃是阿拉伯足聯舉辦，40支隊伍包括阿拉伯地區與北非的國家，競爭激烈，沙烏地的艾納斯是首度摘冠，果然高薪聘請C羅的錢沒有白費。C羅在大賽中踢進6球，成為本屆的金靴獎得主（進球王）。