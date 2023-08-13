國民黨總統參選人侯友宜近日主張，封存多年的核四廠可在安全無虞的情況下重啟，引發經濟部質疑「老舊核電機組如何重啟？」對此，核四前廠長王伯輝在臉書公布了多張老同事近期寄給他的核四內部照，直言實在不能忍受核四「老舊」的說法。

針對侯友宜提出要重啟核四，經濟部次長曾文生日前表示，當前核四廠已經公投決定確認不再重啟，「未來是否要再評估啟用？」是國民黨和民進黨能源路徑不同之處，此外，曾也質疑，侯喊出核能發電增至18％，目前看不到實質做法與細節，是不是要讓核一廠做到70歲？他呼籲，侯友宜應該要給出老舊核電機組如何重啟的明確答案。

王伯輝今（13）日在臉書發文，公布了多張在核四的老同事上月退休前寄給他的核四內部照，可見廠房內的發電機、管線等設施乾淨整潔、狀態相當良好，因此他直言，實在無法忍受政治人物沒有親自去看，就稱核四廠已是「破銅爛鐵」或「很舊」的說法。

王伯輝也喊話，儘管目前當官者為了更高的官位或是要等退休，沒人願意去扛重啟核四的重擔，但為了下一代，它真的是一個必要的選項。