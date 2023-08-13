童玩節暴力！13歲少年遭黑衣壯男更衣室內暴打 驚悚畫面曝光

宜蘭童玩節12日發生一起嚴重暴力事件。一名13歲少年在更衣時，在外排隊等候的壯碩的黑衣男子，疑似等待不耐，竟將趁少年開門離開時，將他推入更衣室狂毆，造成少年多處受傷，氣得家長調閱監視器後，向警方報案，並將監視器PO網緝凶，期盼大家協助抓到兇手。
一名家長在臉書爆料公社發文指控，他的13歲兒子，在親水公園更衣間換衣服時，遭到一名成年男子堵在更衣間內毆打。
根據原PO貼出畫面，一位穿黑衣壯碩的男子，原本站在更衣間外等候，卻因疑似等太久相當不耐，原PO的孩子換好衣服開門準備離開時，他整個衝向前，大力把孩子推回去溝一室內，接著關上門毆打孩子。
原PO表示，事件發生在12日下午3點07分，該位黑衣男不明原因就打傷他的小孩，明明身為大人卻以大欺小，無情地揮手打在小孩脆弱的身軀上，這種會傷害小孩的人無法縱容，後續他已報警處理，希望能快點抓到兇手。
宜蘭縣羅東分局表示，已接獲受害家長報案，將擴大調閱童玩園區周邊監視器畫面，以及訪查園區內經過的遊客有無目擊證人。目前正在積極偵辦中。
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