影帝梁朝偉昨被瞎傳密戀大陸25歲女星程瀟，更誇張的是，程瀟還被指為梁朝偉生下孩子，傳聞遭程瀟駁斥，在報導截圖寫下大大的「假」，並直呼：「假得離譜！」程瀟2016年以韓國女團「宇宙少女」出道，以天使臉孔、魔鬼身材而有「人間芭比」的美名，事件發生後，程瀟過往卸妝的真實模樣也跟著曝光了。

程瀟以天使臉孔、魔鬼身材而有「人間芭比」的美名，她也曾在網上公開素顏，還大方撥開瀏海，程瀟卸下濃妝後，五官依舊精緻、肌膚白皙，被網友讚：「素顏好高級」、「太漂亮了吧 尤其鼻子」、「沒化妝也漂亮」，只不過程瀟髮際線太高，還被網友形容是「清朝人」。

程瀟公開素顏。（圖／程瀟小紅書）

程瀟5歲開始學民族舞蹈，2016年以韓國女團「宇宙少女」出道，在隊內擔任主領舞，程瀟在南韓發展不如預期，近年把演藝重心移至大陸，事業橫跨戲劇、綜藝、唱片，今年3月因合約到期，宣布退出宇宙少女。

未料，程瀟昨無端遭爆與大36歲梁朝偉密戀、產下一子，男方還在日本為程瀟添購房產，傳聞遭程瀟駁斥，在報導截圖寫下大大的「假」，並直呼：「假得離譜！」