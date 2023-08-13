台灣人超愛去日本旅遊，近日一名網友發現，日本人明明就超愛吃澱粉，但卻很少看到胖子，讓他很好奇背後原因，引起網友討論，不少人點出關鍵可能是日本人每天都走超多路，運動量有達到所以少見胖子，記得每次去日本玩都沒少吃，但因為走超多路，所以回台灣也沒變胖。

一名網友昨在PTT上發文詢問，看日本美食節目發現，日本人澱粉攝取量超多，除了壽司，還有拉麵等澱粉炸彈，而日本人甚至常常在吃完拉麵以後，還會加點白飯泡湯吃，但是攝取了這麼多的澱粉，在日本街頭卻很少看到胖子，反而台灣或是韓國路上還比較多胖子。

貼文引起網友討論，不少人點出關鍵「日本人走超多路」，不像台灣人到哪都要騎機車。「人行道很好走，所以走路走很多」、「去日本玩就是吃不胖，那個走路量很驚人」、「走路量驚人」、「台灣人到巷口買東西都要騎車，且路上到處都有可以坐的地方」、「走路，台灣人不走路」。

另有網友則說，日本人雖然吃很多澱粉，但澱粉不是讓人肥胖的主因，是高油、高糖和高熱量的飲食習慣。「台灣人攝取熱量太高」、「台灣便當超油膩，連青菜都可以很油，反觀日本除了澱粉稍多，但其實食物多是少油或無油」、「相比日本，台灣高油的飲食習慣更可怕」。