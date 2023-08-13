一名林姓女大生回覆臉書留言時，笑蔡姓女大生「別鬧了，阿姨」，蔡女當下火大，私訊反問林女是否生過小孩，還祝她「母親節快樂」。林女立刻又將雙方對話PO上臉書，回罵蔡女「瘋婆」，氣得蔡女提告。但法官認為，「瘋婆」雖然尖酸讓人不舒服，但考量事發原因情節，仍認為應受言論自由保護，判林女無罪，同時駁回蔡女民事求償。

根據判決書，蔡姓女大生提告表示，她之前在一篇網路文章下留言，遭到一名林姓女大生回覆稱呼「別鬧了，阿姨」，蔡女立刻回說「我90年生」。未料林女卻又回「笑死，小孩生小孩」。為此蔡女很不開心，就找到林女臉書帳號，隨意傳送大便貼圖給她。

林女也不甘示弱，社群網站上，公然發表標題：「某大這位瘋婆」之文章，並將蔡女之臉書頭貼、姓名及現居地等資訊截圖附於文章下方。

法官認為，蔡女對林女是否生小孩、稱呼林女媽媽、祝林女母親節快樂等語。可見蔡女對林女所為之對話整體風格鬆散、突兀、前言不搭後語、較無邏輯性，且蔡女既然知悉林女為年僅20歲女性，個人生育問題一般而言又與性行為、道德觀有高度連結，卻執意對林女傳送意指已育有子女之文字，林女感覺受到冒犯，屬於人情常情。

法官審理後認定，「瘋婆」之文字對蔡女雖有其不雅之處，且見聞後主觀上或許會不悅、不舒服，但考量本案事發始末，認為情節未達刑罰之高度強制性予以介入處罰之程度，仍屬於言論自由範圍，因此判林女無罪，並駁回民事求償。