好市多提供會員無條件退貨服務，一名男子表示，在賣場買童書給孩子，返家才發現，書本的封面貼有其他孩子的姓名貼紙，疑似買到他人退貨書籍，他看傻直呼「有夠扯」，貼文吸引逾1.2萬人關注，網友批評退貨的人很沒水準，另也有人認為好市多退貨機制需改善，商品品管也待加強。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在賣場買《小紅帽與大灰狼》的故事書，返家才發現封面書名的左上角被一張姓名貼紙，疑似買到他人退貨的書籍，他傻眼說「買故事書買到別人退貨的，還貼名字，有夠扯。」

貼文引發逾1.2萬人也批評，「真的超沒水準，看完沒價值了，再拿去退錢，一毛不花」、「我在好市多退過書，也是類似這種童書，一組有4本，回家拆封後發現推拉的地方好幾處壞掉，4本有3本有這樣的狀況，所以拿去退貨」、「我覺得書買了貼了名字就不要退貨，退貨是機制沒錯，但退書的心態真的很難讓人不揣測」、「這根本是打著買新書，實則是『借』的概念」、「貼名字還退書什麼問題」。

另也有不少人檢討好市多退貨機制，「太扯了， 書竟可退貨？好市多員工素質跟品管每況愈下耶」、「我覺得瞎的是好市多，沒檢查又上架？」、「好市多退貨品再上架又不是新聞了，品質越來越差也不意外」、「重點應該在於退貨品怎麼可以重新上架的問題吧？」