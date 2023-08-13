在香港籍的AV女優絵麗奈宣布在日本出道後，可以說是在亞洲區域引發不小的討論。日前台灣女優吳夢夢就爆料指出「應該快有台灣妹子在日本出道的消息了」。對此，AV達人一劍浣春秋也證明此事，表示從6月開始就有多名台灣女孩赴日面試，目前已經有人通過廠商篩選，預計9月就會正式拍攝。

AV達人一劍浣春秋在網站《Play NO.1》發文，內容中表示從6月初開始，就有好幾個台灣女生飛到日本面試「有些想要拍寫真，有些則是想要真槍實彈地拍攝日本的成人影片」。而目前有消息指出，已經有人通過日本廠商的面試，確定要在日本出道。

一劍浣春秋也表示，這些女生並不是簽署單片或短期合約，應該是3至6之片的作品合約。而一劍浣春秋也解釋，由於作品是要在日本販售，這些女生都曾經過片商的2個篩選要求：

沒有刺青

有的話必須遮起來，那種一大片很難處理的就算了。

沒有拍過無碼片

一劍浣春秋解釋，日本片商是要打馬賽克的，之前拍過一堆無碼片的話，就失去神秘感了。雖然日本就一堆無碼片商還有FC2也出現無碼作品，但由於是日本廠商的要求，台灣女生也只能配合。

一劍浣春秋也表示，目前聽說那位拿到合約的妹子將在9月的時候前去拍片，和之前絵麗奈(繪麗奈)一樣，會花幾天的時間，將合約規定的作品數量一次拍完。