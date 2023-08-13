ESPN Sources: The 76ers have ended trade talks on guard James Harden and plan to bring him back to training camp for start of the season. The Sixers had periodic offseason conversations with the Clippers — Harden’s desired destination — but no traction on a deal materialized. pic.twitter.com/sJwXMsBYKW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2023

這下子「大鬍子」哈登又要在七六人大搞小動作了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日爆料，七六人已經結束所有有關哈登的交易談判，計畫讓哈登回到季前訓練營且在下季正常出賽，因為七六人相信留下哈登，他們仍屬爭冠球隊，更希望找到下季跟哈登合作方式。

問題是，哈登今年夏天雖然先執行了最後一年球員選項合約，卻跟七六人提出交易申請，更期望七六人可以把他交易到快艇，儘管兩隊私下討論過交易可行性，卻無法達成交易共識，最近更開始謠傳，七六人管理階層與哈登的關係徹底破裂，雙方也無任何交流。

看來七六人完全忘記當年哈登怎麼對待不願把他交易出去的母隊，不管是哈登待在火箭，或是待在籃網期間，只要球隊不肯把他交易出去，他就開始「裝病」或「裝傷」不願好好上場打球，直到球隊把他交易為止，如今七六人擺明不信邪，那麼就來期待下季哈登會怎麼替七六人打球了！