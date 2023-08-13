這下子「大鬍子」哈登又要在七六人大搞小動作了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日爆料，七六人已經結束所有有關哈登的交易談判，計畫讓哈登回到季前訓練營且在下季正常出賽，因為七六人相信留下哈登，他們仍屬爭冠球隊，更希望找到下季跟哈登合作方式。

問題是，哈登今年夏天雖然先執行了最後一年球員選項合約，卻跟七六人提出交易申請，更期望七六人可以把他交易到快艇，儘管兩隊私下討論過交易可行性，卻無法達成交易共識，最近更開始謠傳，七六人管理階層與哈登的關係徹底破裂，雙方也無任何交流。

看來七六人完全忘記當年哈登怎麼對待不願把他交易出去的母隊，不管是哈登待在火箭，或是待在籃網期間，只要球隊不肯把他交易出去，他就開始「裝病」或「裝傷」不願好好上場打球，直到球隊把他交易為止，如今七六人擺明不信邪，那麼就來期待下季哈登會怎麼替七六人打球了！

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