畢業求職高峰到來，不少新鮮人進入職場工作，一名人資日前抱怨，公司來了一名9年級生剛畢業的新人，工作態度讓他很不滿，早上9點上班打卡之後去買早餐、滑手機、上廁所，一直到上午11點才開始工作，貼文曝光後，卻引起兩派網友熱烈討論。

這名自稱是人資的男網友在Dcard發文，最近一名九年級剛畢業的新人來公司上班，工作是辦公室內勤，但他觀察發現，這名新人早上9點打卡上班，接著花半小時去買早餐，回來後又花15分鐘滑手機、去大便半小時，且每小時又跑出去說要抽菸10-15分鐘，拖到快11點才開始工作，覺得非常傻眼，「公司找這種人來混時間真的是很要不得，身為人資的我非常頭痛」。

貼文一PO出，掀起兩派網友討論，一部分人認為「工作態度是不怎麼好，要是我有這種同事，這麼晚才開始辦事影響到我，我會生氣」、「如果效率不高，就1個月內淘汰吧」、「建議看不慣去跟老闆說，或是約談他」。

但有另一派人覺得做事效率比較重要，「請看工作表現跟效率，看人家在幹嘛是找碴喔」、「只要8小時內把自己工作完成不就好了嗎，部門主管都沒說話了，你一個人資也沒理由去管人家吧」、「我是覺得能在下班前把事做好就好，不然其實裝忙也是一種混啊」、「有能力的話這樣搞確實沒差，工作進度嚴重落後的話可能要管一下吧？」

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