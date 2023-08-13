職棒樂天桃猿啦啦隊長籃籃擁有甜美外型及魔鬼身材，每次上台應援都會掀起球迷的熱情回應，而她也經常在社群分享應援日常及趣事；日前她發文透露，因下雨的關係比賽延期，但啦啦隊仍正常到班，更化身工作人員幫忙收帆布。

籃籃11日發文寫下：「延賽在球場滑到走光（球迷都走光了）！雖然延賽了，但是今天跟女孩們一起創造了美好的回憶，最單純的快樂。希望下一場比賽我能夠站上應援舞台，而不是在壘包間滑行」。

照片中可見女孩們換上輕便的上衣，幫忙收帆布，籃籃更直接趴在帆布上，即使全身濕透，臉上仍掛著燦爛開朗的笑容；此外，其他女孩們也都與籃籃一同在帆布上「滑行」，看起來玩得相當開心。

照片曝光後，許多網友紛紛留言，「可惡 不想看應援了 希望下次可以延賽看滑水比賽」、「籃籃真是青春無敵 ~ 年輕就是活潑動力 ~ 體力旺盛」、「看來以後可以辦女孩滑水大賽了！比姿勢、速度、滑的距離來當分數」、「籃籃奮力一滑的笑容已經滑進我的心坎裡」、「這個“走光”照，很難再有第二張，好絕哦」。