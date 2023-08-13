憲法法庭日前做出最新判決，認定販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑，違反比例原則，未來符合條件者可再減刑一半，引起各界議論紛紛，甚至有網友傻眼直呼「太狠了！黨連毒販的票都不放過。」

憲法法庭11日做出最新判決，指出現行《毒品危害防制條例》規定，販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑，但若減刑後仍「情輕法重」，有違比例原則，未來符合特定條件者可以再減刑一半，並要求在2年內完成修法。

對此，法務部表示尊重，並稱會檢討相關規定，以符合憲法法庭判決意旨，但同時也強調毒品是萬惡根源，對於製造、運輸、販賣毒品犯罪均採重罰之刑事政策，檢調機關將全力進行掃蕩，守護國人健康及無毒家園。

相關判決曝光後，立刻引起網友討論，PTT八卦板的鄉民就一面倒怒轟「台灣黑道愈來愈方便了，詐騙、販毒都會輕判」、「合理經營、少量多賣、比例原則，台灣大發財」、「哇X，謝謝小英」、「繼續投民進黨，等著變中南美毒梟大國」、「國內賣一級毒品不抓還要管到國外抽大麻，笑死」、「選舉快到了，我們DPP連毒販的票也要，全力打造犯罪天堂，有政府犯罪好安心」、「太狠了，黨連毒販的票都不放過」。

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