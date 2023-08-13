桃園市八德區永豐國中學生顏瑋育，家中原本自己開公司，父親因多年前車禍導致腦受損，母親生產時又難產，產後落下許多病根，妹妹也罹患自閉症與學習障礙，他卻保持樂觀的態度，堅強面對家庭困境，更是擔負起照顧妹妹的責任，幫忙哄小孩及泡奶，曾於2022年榮獲總統教育獎。

瑋育媽媽表示，瑋育爸爸以前有自己開公司，豈料遭惡意倒債，對方捲款潛逃國外，因此只好將公司員工資遣，後來求職過程中又遭遇被欠薪長達8個月、與人合夥被騙等，更碰上嚴重車禍，當時情況危急，昏迷指數只剩下３。主治醫師看著我雙手分別牽著3歲及1歲的孩子，於心不忍，奮力搶救才將瑋育爸爸從鬼門關前搶回來。

她感嘆，瑋育爸爸被搶救回來後，由於腦幹受傷，智商退化到只剩下3歲小孩，在長期配合醫院治療後，逐漸恢復到可以工作的狀態，不過由於思考能力變弱，因此從事的工作其薪水都不高。而自己則在生妹妹的時候難產，引發妊娠糖尿病，落下一身病根，近期又被診斷出腎臟問題，經常需要跑醫院回診。

「瑋育常常躲在角落哭」瑋育媽媽不捨地說，顏瑋育就像是小大人，由於她產後出院仍沒有力氣帶小孩，因此自她出院後，瑋育便盡力照顧妹妹，從換尿布、泡奶都一手包辦。顏瑋育表示，遇到了就要解決問題，那時候一心想要幫媽媽的忙，雖然有點手忙腳亂，但其實很有成就感。

顏瑋育於2021年榮獲IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽國小組銅牌及銀牌，作品名為「便攜式友善藥盒杯」，顏瑋育說，當初的發想是，常常看病後需要吃藥，但要吃藥時卻發現沒有帶藥或沒有帶水，因此便設計了1個方便吃藥的杯子，出門時可以直接帶出去，就不會再忘記帶藥。他也說，對於未來目前還沒有想法，不過希望考取永豐高中，可以離家近一點、照顧家裡。