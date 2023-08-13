宇峻在2020年開發《三國群英傳M》，交由遊戲新幹線代理營運，今年回歸自營後，不需再拆分利潤，挹注第2季獲利。
展望下半年，宇峻規畫推出《三國群英傳戰略版》，預估9月底10月初上市；自研遊戲《閃之軌跡》將於第4季在日本推出。其中，《三國群英傳戰略版》是繼《三國群英傳M》推出3年多之後又一大作，而《閃之軌跡》為《軌跡》系列作品，此次《閃之軌跡》展現全新風貌，期盼如同2016年《曉之軌跡》在日本推出時大幅提高業績，整體下半年營運動能強勁，表現有望優於上半年。
宇峻(3546)第2季營收3.13億元，季減18％，在《三國群英傳M》回歸公司自營，帶動營業淨利0.72億元，季增7.4％，加上業外挹注0.19億元，稅後淨利0.8億元，季增48％，每股盈餘1.58元。累計上半年營收6.94億元，營業淨利1.39億元，稅後淨利1.34億元，每股盈餘2.65元。
宇峻在2020年開發《三國群英傳M》，交由遊戲新幹線代理營運，今年回歸自營後，不需再拆分利潤，挹注第2季獲利。
展望下半年，宇峻規畫推出《三國群英傳戰略版》，預估9月底10月初上市；自研遊戲《閃之軌跡》將於第4季在日本推出。其中，《三國群英傳戰略版》是繼《三國群英傳M》推出3年多之後又一大作，而《閃之軌跡》為《軌跡》系列作品，此次《閃之軌跡》展現全新風貌，期盼如同2016年《曉之軌跡》在日本推出時大幅提高業績，整體下半年營運動能強勁，表現有望優於上半年。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。