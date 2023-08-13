宇峻在2020年開發《三國群英傳M》，交由遊戲新幹線代理營運，今年回歸自營後，不需再拆分利潤，挹注第2季獲利。

展望下半年，宇峻規畫推出《三國群英傳戰略版》，預估9月底10月初上市；自研遊戲《閃之軌跡》將於第4季在日本推出。其中，《三國群英傳戰略版》是繼《三國群英傳M》推出3年多之後又一大作，而《閃之軌跡》為《軌跡》系列作品，此次《閃之軌跡》展現全新風貌，期盼如同2016年《曉之軌跡》在日本推出時大幅提高業績，整體下半年營運動能強勁，表現有望優於上半年。