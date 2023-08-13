大陸男籃在世界盃男籃賽的前景越來越不樂觀！儘管剛歸化的李凱爾(灰狼前鋒凱爾安德生)拿下全隊最高10分，另加6籃板、2抄截，大陸男籃13日在德國舉行的世界盃男籃熱身賽，仍以58比107慘敗給地主德國，吞下這次歐洲移地訓練面對歐洲隊伍5連敗，「唯二」勝利來自維德角、埃及等非洲球隊。

「我不認為這是兩隊遭遇該有的差距，我們被對方的體型與敏捷度嚇到了，」大陸男籃總教練喬爾傑維奇表示，「德國是很出色的球隊，不僅是歐洲盃季軍，也是配合多年、體系成熟隊伍，我希望我們球員能帶著勇氣上場打球，現實是我們有點畏懼，等待對手攻擊我們。」

大陸男籃除了李凱爾，表現較佳的是付豪10分、2籃板，周琦9分、5籃板與2助攻，大陸男籃此役三分外線也陷入低潮，全場投20中3，反觀德國隊三分球投31中13，得分最高的是魔術前鋒法蘭茲華格納，他拿20分、5籃板，暴龍後衛薛洛德也有17分、7助攻。