Tom Hamilton's call of the Jose Ramirez-Tim Anderson fight on Cleveland radio is the stuff of legend.



"DOWN GOES ANDERSON! DOWN GOES ANDERSON!" pic.twitter.com/ZXSUW4eE0V — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 6, 2023

守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、白襪安德森（Tim Anderson）的打架事件鬧了幾天的新聞，道奇球星手貝茲（Mookie Betts）在自己的節目談到此事，他表示打架是無可避免的，但他絕對不會加入亂鬥，因為他不是那樣的人。有趣的是貝茲還與響尾蛇新星卡洛爾（Corbin Carroll）私自握手達成了「不戰協定」。

貝茲說：「這件事很瘋狂，我們打棒球賺錢養家，每年有8個月跟一群男孩日夜相處，任何事都可能成為導火線。你看到當天那個裁判了，他勸解一下就退開了，我會像他一樣躲得遠遠的。」貝茲提到他很遺憾，安德森是他的好兄弟。

卡洛爾爆料響尾蛇還為此事開了球員會議，他們講好必須保護彼此，「如果有人被打倒在地，我們絕無可能坐視不管。」卡洛爾指出安德森遭到拉米瑞茲KO的時候，白襪球員站在旁邊什麼也沒做。貝茲趁機對卡洛爾說：「假使我們兩隊打架，我只會把人拉走，不會和你們拳腳相向，因為我愛你們。」卡洛爾微笑同意。

安德森遭禁賽6場，拉米瑞茲3場（上訴成功減為2場）。守護者主播當天情緒激動大喊：「Down goes Anderson!」也引起球迷談論，這是模仿1973年重量級拳王弗雷瑟（Joe Frazier）遭到挑戰者福爾曼（George Foreman）擊倒，拳賽主播語無倫次大喊「Down goes Frazier!」而流傳至今。