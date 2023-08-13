今年上半年產品銷售比重來看，汽車動力應用占比為29％、汽車安全應用占比為19％、工業應用銷售占比46％、航太應用占比6％。相較去年同期汽車應用銷售營收衰退6％，主因是來自經濟成長放緩、通膨壓力升高，汽車買氣出現觀望與傳統燃油車銷量下滑，導致零組件庫存拉高；工業應用銷售受到高階及電動自行車主要客戶與終端品牌需求急凍，各階供應鏈飽受庫存之苦，加上半導體終端應用庫存調整速度仍有雜音，營收減少18％；航太應用銷售受惠全球航空產業復甦，相較去年同期成長31％。

時碩指出，高通脹、利率上升、投資減少、持續的地緣政治衝突等市場不確定因素，以及全球經濟放緩，導致終端需求減弱，半導體與自行車庫存消化速度比原預期來得慢，造成對外新增採購零組件的需求大幅滑落，將持續影響到2023年下半年甚至更長一段時間，對下半年營運的看法偏保守，時碩持續調整以因應產業景氣循環谷底期。

不過，下半年有機會隨著大陸新一輪購車優惠與延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策，以及新能源車的驅動系統、自動駕駛系統等相關關鍵零組件的開花結果，加上航空業復甦等商機，公司對多元利基市場長期發展仍保持樂觀並深具信心。