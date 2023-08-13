前立法院長王金平會後受訪透露，有小雞建議侯多到南部走走，相信侯常來南部接觸，「當然會有感情產生」，而未來小雞們也會強化與侯市長連結，彼此共同造勢，贏得選民支持。（柯宗緯攝）

前立法院長王金平會後受訪透露，有小雞建議侯多到南部走走，相信侯常來南部接觸，「當然會有感情產生」，而未來小雞們也會強化與侯市長連結，彼此共同造勢，贏得選民支持。（柯宗緯攝）

【全程字幕】高雄早餐會前密談2小時！ 王金平曝與侯友宜談話內容

國民黨總統參選人侯友宜今（13）日早上7時與前立法院長王金平在高雄共進早餐，兩人與黨籍立委參選人密談2小時。王金平會後受訪透露，有小雞建議侯多到南部走走，相信侯常來南部接觸，「當然感情就產生出來了」，而未來小雞們也會強化與侯市長連結，彼此共同造勢，贏得選民支持。

侯友宜今到高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會將在林皇宮登場。不過，前立法院長王金平有事不克出席，因此今早7時王先與侯友宜、高雄及屏東選區立委參選人共進早餐。

不過，王金平與侯友宜接收到的早餐會時間不同，王金平提早到，還等了快10分鐘，侯友宜隨後才到場。對此，王金平緩頰說，誰等誰都無所謂，本來就是大家要來在一起的，誰先來、誰慢來都無所謂，在座談間坦承談出心中的話最要緊，今天都有做到。

針對侯、王早餐會談了什麼？王金平提到，今天立委參選人把自己的看法、需求，需要中央來配合的，都直接了當說出來，所以今天這個座談很有意義。他說，主要談立委選舉本身問題，還有怎麼跟侯市長連結、互相照應，彼此共同來造勢，贏得選民的支持。

是否有小雞建議侯市長多來南部走走？王金平坦言，的確有，以後侯市長會更多比例時間到南部來，因為南部還是他的家鄉，他是南部孩子，南部孩子回來自己南部，大家往來一下、接觸一下，當然感情就產生出來了。

王金平直說，大家疼惜南部小孩，相信這是大家很歡喜做，也很自然會做的事，這方面侯友宜有理解，將來會多安排時間，到南部跟大家培養，大家認識、往來，爭取南部鄉親更多的支持。

不過，對於稍晚無法出席「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，王金平回應，因為另有行程，沒有辦法過去，因此今天還沒7點就來參加早餐會，「我做得到就盡量做」。

至於兩人會談是否有談到黨內焦慮？王金平直說，「有信心，侯市長我聽他這麼講他有信心，我們覺得他講得有道理，一步步來，最後還是真的有信心啦！」