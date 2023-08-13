《模范棒棒堂》出身的男星小煜（楊奇煜）2020年宣布情定小7歲的護理師，結婚隔年兩人迎接大兒子Mujo到來，今年3月二寶又來報到，一家四口幸福美滿。豈料，小煜近日在節目分享，當時老大剛出生時，被診斷出蠶豆症、異位性皮膚炎，皮膚甚至出現龜裂、潰爛，導致床上都是血漬，讓他難過到只能偷哭。

小煜在節目《辣個女生》的父親節特輯中提到，當時老大剛出生，被判斷出有蠶豆症，令他們夫妻倆相當意外，因為兩人都沒有蠶豆症。而當時為了要抽血檢查，當時護理師就請他先迴避，之後就把兒子帶到小房間。小煜在房間外揪心的聽著兒子因為抽血的慘叫，結束後他看到兒子哭到臉紅且又都是淚痕，他也忍不住跟著哭。除了蠶豆症以外，兒子也被檢查出罹患異位性皮膚炎，常常出現皮膚出現脫屑、潰爛等狀況，而醫生也建議夫妻倆一定要給孩子吹冷氣，但冷氣吹久了會乾，皮膚也會更加容易龜裂。

小煜難過表示，因為兒子的皮膚病，導致起床時床上都會是血，他每天洗床單、消毒，一直持續了半年找到好醫師投入治療後，情況逐漸改善，到現在已經恢復了有9成，聽到這段分享讓在場的來賓們聽了相當心疼。