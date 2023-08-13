《紐約時報》（New York Times）調查發現，烏克蘭在對抗俄羅斯入侵初期急需武器，在「絕望」之餘找上軍火商帕辛斯基（Serhiy Pashinsky）提供武器，不過此人身份特殊，曾因貪汙被烏克蘭總統澤倫斯基公開痛批是「罪犯」。帕辛斯基的軍火公司在戰爭期間發大財，中間不斷轉手買賣武器，烏國軍方支付高額費用添購武器，如今基輔又重新對帕辛斯基及他的公司展開調查，形成尷尬的矛盾現象—一邊感激涕零地向罪犯購買武器，一邊調查對方。

綜合《紐約時報》、「財經內幕」（Business Insider）報導，俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭後，急需武器的烏克蘭國防部找上監督國防支出多年的前議員帕辛斯基，帕辛斯基擁有軍火公司「烏克蘭裝甲技術公司」（Ukrainian Armored Technology），烏克蘭裝甲技術公司透過橫跨歐洲的中間商網絡買賣手榴彈、火砲及火箭。

In its hunt for weapons, Ukraine has rolled back anticorruption rules and turned to people once seen as relics of an anything-goes era, a New York Times investigation found. https://t.co/pfUiOUgstI — The New York Times (@nytimes) August 12, 2023

值得注意的是，帕辛斯基曾因為涉嫌貪腐，遭烏國總統澤倫斯基公開批評為「罪犯」，他本人也因為貪腐長期接受調查。澤倫斯基2019年曾表示：「上街問問看帕辛斯基是不是罪犯，我敢保證問100個人，100個人都會說他是罪犯。」

不過也因為帕辛斯基與軍火工業的關聯，使得他在戰爭期間身價翻漲，讓基輔決定忽略這些指控，找上他協助。

帕辛斯基也確實發揮作用，甚至大賺戰爭財，《紐時》調查發現，保加利亞擔憂激怒俄羅斯，因此不願出售烏克蘭蘇聯時期的彈藥，不過在帕辛斯基交涉下，保加利亞將彈藥出售給波蘭的中間商，中間商再將彈藥轉賣給烏克蘭。

報導指出，戰爭前一年，「烏克蘭裝甲技術公司」銷售額僅280萬美元（約新台幣8934萬元），不過去年銷售額飆漲125倍，總計超過3.5億美元（約新台幣111.6億元），該公司也成為烏克蘭最大的私人軍火供應來源。

不過如今帕辛斯基又再度受到基輔調查，2名知情官員透露，基輔正在仔細檢視烏克蘭裝甲技術公司的定價，以及帕辛斯基與採購官員及海外公司的財務關係。

《紐時》根據取得的政府文件、機密合約，以及對20多名前後任官員、軍工業業內人士的訪談發現，烏克蘭裝甲技術公司不斷買賣武器，買進後又賣出，每交易一次，價格就上漲，該公司從中獲利，而武器的最終買家—烏克蘭軍方支付最多費用。

《紐時》的調查揭露了烏克蘭「出於絕望」的政策如何推高軍武價格，以及一層又一層的獲利，帕辛斯基的軍火網也凸顯了烏克蘭鮮少被討論的戰爭策略—在前線急需武器的名義之下，基輔重新重用貪腐人士，並且暫時擱置反腐政策。儘管如此，澤倫斯基仍持續承諾打擊貪腐，這釀成尷尬的矛盾現象：基輔向「罪犯」求助，感激涕零地購買武器，同時間又對帕辛斯基展開調查。

報導引述歐洲及美國官員指出，像帕辛斯基這樣的人物出現，正是美國及英國決定親自為烏克蘭購買彈藥，而不是直接提供資金的原因之一。