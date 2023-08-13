上洋取得日本第一的AQUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權已逾6年，AQUA在日本市占率超過7成穩坐首位，口碑良好品質深受肯定，此次高雄直營示範店上洋全店採用AQUA商用洗衣設備，現場服役機種包含最新、最便利的洗脫烘一體機與高效能烘乾衣機。

上洋經營商用洗衣市場已逾40年，更為台股唯一專營自助洗衣市場的上櫃公司，除引進國際級硬體設備，亦投入與洗衣設備連結的軟體科技應用開發，自行研發IoT遠端管理及查詢系統，協助店主即時掌控洗衣機狀況、營收現金流、來客數等，讓店主實現遠端工作的自由；消費者到店洗衣前即能線上查詢是否有空機可以使用，洗衣中能設定通知，不怕洗衣服洗到忘記；而便利的電子支付功能，如Line Pay，更是SeSA洗衣吧所提供加盟主最基本的功能選擇，透過新科技提供加盟主消費者雙向服務。

上洋分公司遍佈全台多個縣市，在地專業團隊進行機台維修與保養，今年更進一步擴大維修服務人員編制，提供24小時客服專線，致力於打造「服務零時差，品質零誤差」的便利服務。當遇到設備問題或需要維護時，只要撥打專線，專業團隊將即時提供快速且精準的的維修服務，確保洗衣機運作順暢，讓消費者有良好使用體驗，而加盟主的營收不中斷。