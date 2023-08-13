中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間12日在柬埔寨首府金邊會見候任副首相兼外交大臣、首相助理大臣宋金達時表示，首相洪森領導的人民黨獲得壓倒性勝利，是該黨應對各種挑戰、排除外部干涉的最大底氣和堅實基礎。同時，中方願與柬方加強團結協作，充實中柬「鑽石六邊」合作架構。

據大陸外交部網站消息，宋金達熱烈歡迎王毅在柬埔寨順利舉行大選之際到訪，表示這是對柬的最及時、最有力的支持，也體現了中方對柬中關係的高度重視。他強調，中國總是在關鍵時刻向柬伸出援手，助力柬實現和平穩定、發展振興，增強了我們維護獨立自主的信心和能力。

宋金達說，感謝中方及時向柬援助新冠疫苗，支持柬成功舉辦東南亞運動會，大力開展基礎設施建設。柬中合作助力柬埔寨快速改善民生，創造就業機會，帶來發展機遇。期待與中方共同落實好兩國領導人共識，持續提升柬中關係的戰略性，拓展合作領域，打造高質量共建「一帶一路」的樣板。

王毅說，中柬傳統友誼由兩國老一輩領導人共同締造，歷經考驗、牢不可破，是雙方最寶貴的財富，值得倍加珍惜。兩國領導人達成共建中柬命運共同體的重要共識，為中柬關係指明了方向。他強調，在柬埔寨實現發展振興的道路上，中國永遠是柬方可以信賴的合作夥伴；在柬埔寨遇到困難需要幫助的時候，中國永遠是柬方堅強可靠的後盾。

王毅指出，柬埔寨近期舉行的大選十分成功，首相洪森領導的人民黨獲得壓倒性勝利，體現了人心所向。廣大民眾的擁護和支持，是柬人民黨應對各種挑戰、排除外部干涉的最大底氣和堅實基礎。我們願與柬方加強團結協作，充實中柬「鑽石六邊」合作架構，使中柬友誼像鑽石一樣堅不可摧、閃耀發光、持久永恆。

雙方還就深化中國東協合作等交換看法，表示將密切溝通協調，支持東協中心地位，促進地區和平穩定發展，實現多贏共贏。