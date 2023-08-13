"I wouldn't be here without you, brother. I miss you and love you."



Pau took a moment to talk about Kobe 🙏 pic.twitter.com/799LEzKZma — Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2023

2023年奈史密斯美國籃球名人堂13日正式舉行入選儀式，包含馬刺總教練帕波維奇，以及保羅蓋索、韋德、湯尼帕克、諾維茲基、貝琪哈蒙等入選教練或球員都親自出席儀式，其中以保羅蓋索致詞時最讓人感動，因為他直接致敬了「小飛俠」布萊恩，也讓坐在台下的布萊恩妻子瓦妮莎眼泛淚光。

「布萊恩教會我如何在高水平比賽當中獲勝，且奪冠必須付出多少努力，我還記得當我被交易到湖人，第一次見到他時，他告訴我，歡迎你，準備好跟我一起奪冠吧，晚安！」保羅蓋索說，「如果沒有布萊恩，我今天不會站在這裡，多希望你和GIGI(布萊恩二女兒吉安娜)能在現場，我想你了，也愛你，兄弟！」

保羅蓋索也沒忘記開了帕波維奇玩笑，「我知道聯盟有些人對我被交易到湖人很生氣！」因為當年湖人從灰熊交易換來蓋索，也讓帕波維奇公開批評，「這根本是用幾個硬幣換回一百元，這是打劫！」不過蓋索也曾在馬刺效力過3年，接著也感謝馬刺團隊的照顧。

湯尼帕克當然也沒放過狂開帕波維奇玩笑機會，「我被告知這是首次有同隊球員與教練同時入選名人堂，所以這太酷了，我無法擺脫帕波維奇，你永遠是我第二個爸爸，我感激你為我與我的家人做的一切。」他也回顧2007年橫掃騎士奪冠，「詹姆斯對不起，我還記得我們當時橫掃騎士後，你臉上的表情是無價的。」