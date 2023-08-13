51歲的李太太拿到健檢報告時發現，血液檢查竟呈現一堆紅字，令她訝異明明日常飲食都很清淡，為何膽固醇仍超標？經進一步檢視其飲食內容才知道，原來她常常吃水煮餃子或清蒸肉包裹腹，其內餡富含飽和脂肪酸的油脂，成為釀禍主因。此外，北投健康管理醫院邱佳慧營養師更分享護心血管4招，包括選擇好油吃、多攝取蔬菜、攝取豆類與豆製品及營養品補充。

營養師邱佳慧表示，許多人常以為只要不是重口味，吃起來清淡的都屬健康飲食，如同上述案例所提到的包子及水餃，多用豬五花絞肉、少許蔥蒜鹽及香料拌勻後當作內餡，且為了使口感鮮嫩多汁，還會提高肥肉的比例，默默吃下富含飽和脂肪酸的油脂。

邱佳慧提醒，飲食中若攝取過多含有飽和脂肪酸的油脂，容易使膽固醇沉積在血管壁，導致血管內壁增厚、血管彈性降低及形成動脈粥狀斑塊堆積，可能導致心血管疾病，如心肌梗塞、腦中風、高血壓、周邊血管疾病的發生。但也不能不吃油脂，她指出，脂肪也是構成身體細胞的重要成分，以及保護臟器的重要角色。因此，關鍵在掌握正確的飲食技巧，其並分享以下護心血管4招：

1、選擇好油吃、減少動物性油脂攝取：在油品的選擇上，可選市售常見的植物油，如芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等，屬於單元不飽和脂肪酸含量較高的油，有助降低血中低密度脂蛋白及增加高密度脂蛋白。

2、多攝取蔬菜：蔬菜富含豐富的植化素、礦物質、抗氧化物，有助降低膽固醇、抗發炎及自由基對人體的傷害，保護心血管。邱佳慧推薦番茄及十字花科的花椰菜、芥蘭菜、青花菜，且富含膳食纖維還能增強飽足感、減少腸道油脂的吸收、促進腸道蠕動，降低肥胖機率。

3、攝取豆類及豆製品：豆類為植物性蛋白質、零膽固醇、油脂含量相對肉類低，可做為有心血管疾病風險者不錯的選擇。

4、營養品補充：雖然健康飲食還是多鼓勵吃原形食物、低油少鹽，但對忙碌的外食族來說，補充營養品也是不錯的選擇，像是魚油、紅麴相關營養品等，但要注意每日攝取量，不宜過度補充。