中國電池公司國軒高科美國子公司本月初獲准在密西根州設廠，當地民眾擔心恐為中國滲透埋下隱憂；更有人點出，建廠地點距離正在訓練台灣士兵的軍事訓練基地不遠。

密西根州媒體MLive之前曾報導，中國國軒高科股份有限公司設在美國的全資子公司「國軒公司」（Gotion Inc.）2022年宣布新計畫，要在密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資23.4億美元建造電池廠，將創造2350個就業機會。

「美國之音」今天報導指出，國軒的選址緊鄰大急流城的一個機場，距離美國國民兵訓練基地格雷林營（Camp Grayling）不到160公里。

近一年來，美中關係持續緊張，歷經中俄艦隊逼近阿拉斯加州、中國間諜氣球等事件後，部分居民對中國的國安威脅心存警惕，認為應該將中共和國軒的投資劃清界限。

居民瑞波（Corri Riebow）說：「我擔心（國軒）和中國間的關聯，不是因為中國人民，是因為中國政府。」另一名居民克魯斯也擔心中企入駐將有國安隱憂，說當地位置具有戰略意義且「有一個軍事訓練基地正在訓練台灣士兵」。

克魯斯並說，當地還有機場，「我不知道他們為什麼要緊鄰機場建設工廠，也不知道他們為什麼在討論擴建機場。擴建機場的唯一理由就是讓更大飛機進來」。

大急流市格林鎮政府（Green Charter Township）8月1日批准了國軒公司在當地設廠的計畫，希望國軒帶動當地經濟發展。今年4月密西根州政府也針對這項計畫批款1.75億美元，但國軒設廠的爭議仍然不斷。

當地農場業主布羅克（Lori Brock）擔心的是設廠對環境的影響，也對國軒進入當地社區的方式不滿。

她說曾經有疑為國軒發起的購地行動，向包括她在內的至少7家農場收購土地，但她拒絕賣地後，有人向州政府舉報她的農場違反規定，「我懷疑這是國軒的人搞的鬼」，所幸調查證明她的農場完全沒有問題。

她還透露，還有人在網上威脅要殺死她農場的馬，讓她不得不把馬匹移到距離街道較遠的位置。她氣憤地說：「我們在美國不是這麼做生意的。」

「國軒的訊息不透明，還對不願意賣地的居民發動霸凌行動，都讓我對這個公司感到反感。現在我不相信任何他們說的話。」

美國之音記者向國軒公司提出詢問和採訪請求，但至截稿前沒有收到任何回應。

名為「中西部人」（The Midwesterner）的保守派網站提到，國軒高科的企業章程規定要效忠中國共產黨。

這個網站4月報導指出，他們取得的請願書副本指出，當地民眾已對格林鎮鎮長柴普曼（Jim Chapman）支持將國軒高科的300萬平方英尺設施帶進農村，而對他發動罷免請願。

密西根州WCMU電視台報導，截至8月3日，罷免柴普曼的請願簽名已達600個。

然而，柴普曼表示，就算罷免他的行動成功，也無法延後國軒在當地設廠的計畫。他說：「這項計畫已拍板定案了，罷免投票對國軒不會造成任何影響。」

美國之音報導，格林鎮是密州收入最低的地區之一，人口只有3000多人。年輕人在不滿當地工資水準下，要不遠走他鄉，要不每天通勤一兩個小時去大城市工作。

柴普曼對國軒投資計畫抱持樂觀態度，將國軒公司入駐形容為「幾代人難得一遇的好機會」。

國軒購置了當地270英畝土地計劃建廠，柴普曼對此表示：「那塊地20年前就規劃為工業用地，但幾乎無人問津。」他認為，如果現在拒絕國軒入駐，不僅錯失經濟發展良機，也會影響未來的商業機會。

柴普曼說，州政府將在8月到9月對國軒進行環境安全審查，「我也很在乎環境安全，我希望審查部門盡忠職守」。

如果審查通過，國軒可能明年開始建設工廠，兩年後投入生產。

柴普曼同意，國軒的中國背景讓居民心存疑慮，「但國軒是一家在美國註冊的公司，不受中共領導」。他說，「在公司文件中，我沒看見國軒與中共有所聯繫這件令人擔憂的事情」。

國軒公司曾在聲明中表示，公司「不受中共組織影響」、「領導層沒有中共黨員」。

負責審查外資對國安風險的美國外來投資審查委員會（CFIUS）6月報告指出，國軒購地計畫不屬於該委員會審查範圍。（編輯：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120813