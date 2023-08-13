警方提供

一小貨車駕駛日前開車行經台中市台灣大道與工業區一路口時突然熄火拋錨，由於當地車流量大，一度造成塞車，未料剛好第六分局員警楊舜敏巡邏經過，靠著自己一人就將貨車推到路旁，順利疏解交通，楊員的「神力」讓目擊民眾看得目瞪口呆，原來，楊員本身就是健美高手，成了名符其實的台中警界浩克。

中市警六分局協和所楊舜敏今年才26歲，平時熱衷健身運動，從就讀警專時期就持續不懈鍛鍊，參與過夢想杯等大小健身賽事，除揮灑汗水，為青春留下紀錄外，在警察工作上，也能在緊急時刻發揮功能，日前1輛廂型車刁車在車水馬龍的路口，他見狀以一己之力，徒手推著2.8噸的車輛至路旁解圍。

楊員全程僅憑以一己之力，就順利將車輛從車水馬龍之臺灣大道推至路旁等待拖吊，

楊員全程僅憑以一己之力，就順利將車輛從車水馬龍之臺灣大道推至路旁等待拖吊。(警方提供)

賴姓男子日前開車行經臺灣大道與工業區一路口時，廂型車不明原因拋錨開到半路「刁車」！員警巡邏路過見狀，立即上前協助，現場交管並請賴男聯繫拖吊車，警員楊舜閔考量當時為交通繁忙時刻，為免造成後續事故及交通壅塞，遂向駕駛提議由警方協助推車至安全處等待。

楊員從就讀警專的時候就持續鍛鍊身材，107年畢業分發後也沒有間斷，重達2噸多的廂型車，楊員全程僅憑以一己之力，就順利將車輛從車水馬龍之臺灣大道推至路旁等待拖吊，賴男這才鬆了口氣，並感謝警方的協助。

警方表示，民眾出遊若發生車輛故障，應於後方適當距離放置警示牌，人員退至安全處所後再聯繫道路救援，出門前應先行檢查車輛五油三水，才能快樂出門，平安返家。