考量國際物價及各國學費逐年調升，「教育部補助留學生就學貸款辦法」近日修正，國內學生到海外修讀碩士學位者，貸款額度從原先100萬元提高為120萬元，修讀博士學位者，貸款額度從200萬元提高到240萬元，均提升20％。這項新規定8月10日起實施。

民進黨立委吳思瑤等人主張，多數年輕人都有出國夢，但能真正圓夢的人卻是少數，國際物價年年漲，留學學費更是漲幅驚人，機票、住宿、生活費等必要支出都漲，也都讓想出國讀書的「青貧族」卻步，因此教育部有必要調高留學貸款額度。

「教育部補助留學生就學貸款辦法」近日終於修正，出國讀碩士的貸款額度提高到120萬元、讀博士則最高可貸240萬元，均比原先提高20％。

教育部表示，出國修讀碩士學位者，第1年貸款上限為60萬元，第2年貸款累計上限為120萬元修讀碩士學位學制為15個月以內完成者，貸款額度為120萬元萬元，得一次撥貸。修讀博士學位者，第一年貸款上限80萬元，第2年貸款累計上限為160萬元萬元，第3年貸款累計上限為240萬元。

申請留學貸款到海外讀碩士的還款期限也放寬，教育部表示，本貸款期限，修讀碩士學位者從原先的10年放寬為12年，含貸款寬限期3年；但修讀博士學位者則維持不變，貸款期限為16年，含貸款寬限期5年。

教育部表示，所謂貸款寬限期，指就學期間無須償還貸款本金，僅償還利息之期間，並自第一次撥貸之撥款日起算；貸款寬限期屆滿，應依規定按月平均攤還本息。

留學貸款延後償還本金次數也從最多3次改為4次，順延貸款期限從不得逾3年改為4年。教育部說，留學生於貸款寬限期屆滿開始按月平均攤還本息之日起，因年收入未達每年碩、博士貸款合計應攤還本息之2倍，得申請延後償還本金，每次延後期間最長為1年，最多得申請4次，順延貸款期限不得逾4年。延後償還期間之利息由其全額負擔。