中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學分享，整體兒童急診來診人次下滑，但高燒流感的兒童人數卻沒有明顯減少，且孩子染流感以後有注射點滴需求的比新冠肺炎多，導致塞床狀況出現，引起網友討論，不少家長哀號流感超可怕，家裡一人染流感，全家輪流中獎高燒，症狀比確診新冠肺炎還慘。

謝宗學近日在臉書上分享，整體兒童急診來診人次明顯下滑，最明顯減少的族群是感染新冠肺炎的病人，但高燒流感的兒童人數卻沒有明顯感受減少，反而在來診疾病中提高了佔比。且與新冠肺炎相比，流感高燒時間明顯較長。

謝宗學表示，新冠肺炎高燒期通常是2-3 天，流感的高燒期卻可以長達 5-7 天，即使流感有抗病毒藥物可以治療，也要使用 2-3 天後療效才會顯著，高燒才能緩解。且就算沒有重症，感染流感的孩子倦怠期也比新冠肺炎長，無法飲食有注射點滴需求的孩子相較新冠肺炎大為增加，進而導致塞床現況短時間很難解除。

謝宗學指出，尷尬的是去年底打的流感疫苗幾乎已失效，新一批疫苗要10月1日以後才送達，這段空白期大家只能戴口罩、勤洗手來預防。若確診流感應好好將公費口服抗病毒藥物五天的劑量服用完全。另外孩子染流感，體溫≥ 41 度或服藥以後活力和食慾仍很差、呼吸急促，應立刻去急診。

貼文引起網友討論，「我們家連爺爺奶奶都中鏢發燒，症狀比確診更嚴重」、「真的就是中流感，這個好可怕，一直高燒39度」、「正經歷小朋友中A型流感，完全跟的上潮流，好囧」、「我兒也是，已經進出診所一個多月了」、「小班30人，6月多中了20個A流，好難防」。

另有一位家長在留言區哀號說，家中老么先染流感，她照顧以後也跟著染流感，然後又傳給另一個孩子，一家人輪流中獎真的很慘，還好靜脈注射的抗病毒藥以後症狀有緩解，但是得流感真的比確診新冠肺炎難受很多。