PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，本次MSCI季度調整台股雙降一平，台股在全球新興市場指數權重下調至15.4%，亞洲除日本指數權重降至17.67%，全球市場指數權重維持1.65%，最新權重將於8月31日收盤後生效。

孫傳恕指出，綜觀MSCI對台股的影響性日趨淡化，整體投資情緒、財報表現、市場資金流向、國際市場表現等才是左右台股盤勢的關鍵。最新公布的美國7月CPI年增幅加速至3.2%，為2022年6月以來首次上升，但低於預期的3.3%，去除食品和能源的核心CPI年增4.7%，相較前月4.8%下滑，反映出通膨持續受控，聯準會有望在9月維持利率不變，有助觀望資金重回股市，且因為升息路徑已來到尾聲，未來對市場的影響也將趨緩。

至於國內方面，孫傳恕說明，近期台股受到國際科技大廠股價回檔，導致原本熱門的AI概念股出現大幅下跌，且在法人停損之下，跌勢擴散至中小型股與非AI類股，指數也隨之跌破季線位置，由於短線籌碼趨於凌亂，操作上先行提高現金比率靜待量縮止穩後，再重新積極布局。

雖然AI近期股價失色，不過孫傳恕分析，這波AI回檔可視為獲利了結賣壓，並非趨勢與展望方向改變，且市場預估AI Server將於第三季開始出貨，AI發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族群，拉回反而有利AI類股未來的走勢更為健康。