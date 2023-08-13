副總統賴清德昨日從台灣出發，將出訪南美洲友邦巴拉圭並出席該國總統就職典禮，目前已抵達美國紐約過境。對此，大陸外交部今日回應稱，中方對美方執意安排賴清德過境美國表示強烈不滿，正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

據大陸外交部消息，發言人回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂份子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府與台灣方面進行任何形式的官方接觸。中方對美方執意安排賴清德過境美國表示強烈不滿，予以強烈譴責。

發言人指，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者。美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。

發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。