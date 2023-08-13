女星丁寧出道至今演出許多影視作品，育有三個孩子的她，也經常在社群上分享日常；昨（12）日她在臉書上表示，對於大武崙的溺水事件感到遺憾，更透露在同一天與丈夫馬修與孩子們到萬里的翡翠灣玩水時，目睹孩子被離岸流拉走，最後所幸平安無事，而她也不忘藉此提醒大家「下水一定要穿救生衣」。

丁寧昨（12）日寫下：「教他敬畏，不要給他恐懼。教他理解，不是叫他逃避」接著她提到，因為孩子在玩水時被離岸流拉走，讓老公馬修相當自責，為何沒有第一時間發現孩子已經靠近離岸流，「無法接受在海邊這麼久，與陶教練他們勸說了多少人遠離危險的海流，這個事竟然還發生在自己孩子身上」。

丁寧回憶，當時「老三被離岸流一下子拉到外面去的時候只有幾秒，我也有一個很好的習慣，我衝過去拿救生衣一邊跑一邊穿上下水，我雖然很緊張，但是還記得這個動作」接著，她發現外面兩位帶著浮標的是救生員，對方冷靜地安撫被嚇哭的孩子「不要怕來我這裡，媽媽已經要過來了，不要怕」事後也表示，其實穿著救生衣，基本上問題不大，慢慢漂還是會漂回來。

此外，她透露，為了不想讓孩子恐懼海，因此選擇繼續留下來玩，但是也限制他們在安全的區域玩，並且盯著他們；返家後，丁寧讓孩子們回憶今天所發生的事，也提醒「下次到海邊不要這麼興奮，穿好救生衣後，要問教練或是大人那一區是安全的」最後，她也呼籲大家玩水時「一定要穿救生衣」希望這樣的悲劇不要再發生「敬畏大自然，才能夠享受大自然」。