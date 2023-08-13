為了預防身障者走失，新竹市政府將自8月15日起開辦身心障礙者走失手鍊服務，未滿65歲設籍且居住於新竹市，領有第一類身心障礙證明或有走失之虞的身障者，可視需求至社會處提出申請，今年預計將服務120人次。

新竹市長高虹安指出，市府提供身障者走失手鍊服務，針對領有第一類身障證明及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效協尋的手鍊，讓身障者可以安心出門、安心回家，盼減輕家屬照護壓力，共同預防身障者走失。

社會處表示，設籍且居住於新竹市未滿65歲，領有第一類身心障礙證明者，申請時只需提供身心障礙證明，而有走失之虞的身心障礙者，除了身心障礙證明外，還需檢附相關證明文件，如診斷證明書或警察局走失紀錄影本。

有需求且符合資格的民眾，備妥文件後可到社會處身心障礙福利科申請，確認無誤後將免費提供手鍊，社會處也說明，請照顧者在給予身心障礙者手鍊時，說明手鍊守護外出安全的意義，讓配戴者喜歡配戴，並了解在外出不知所措時，可以向他人求助。

社會處呼籲，只要符合申辦走失手鍊的身心障礙者，請於周一至周五，上午8時30分至下午5時30分，到社會處身心障礙福利科辦理，相關資訊也可聯絡社會處身心障礙福利科。而年滿65歲以上的長輩如果有走失傾向或曾走失過的，家屬也可以申請「預防老人走失手鍊」，相關申請資訊請洽社會處社會救助與老人福利科。