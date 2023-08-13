有民眾行經桃園市中壢區延平路時，竟發現路邊有「透明變電箱」，仔細一看才發現是變電箱裝了鏡子，上面還綁了紅帶子，一旁放置3個石頭，詭異的造型讓人不解，也有人認為該處應該曾經發生車禍，此變電箱造型是「擋煞」用的。台電公司今天也說明，該處應是有民眾申請後自費彩繪改造，將派員會同當地里長前往會勘。

有民眾在臉書「路上觀察學院」分享照片，因為變電箱上裝了鏡子，猛然一看就像是透明變電箱，奇特的造型引發網友熱烈討論，有人戲稱這是變電箱「神格化」，也有網友說是「再插一炷香，直接變土地公」、「物理式隱身術」。但也有不少人認為，變電箱還是彩繪就好，這樣會比較安全。

也有人留言，此處應該是發生過車禍，此變電箱造型是用來擋煞，不過此做法是「比較兇的擋法」，可能會傷到別人，而綁上紅帶子可以降低煞氣，3顆石頭則可以用來鎮邪。

台電公司桃園區處今天則回應，台電變壓器外觀，標準規範有墨綠色及灰色２種，另外配合地方特色塗裝需求，會由用戶向台電申請後得以自費彩繪，本案應屬此狀況，對於民眾反映該處變電箱是否有造成危險疑慮，將派員會同當地里長現場會勘。