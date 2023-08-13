北非突尼西亞國家電台今天表示，一艘移民船在突國城鎮加貝斯（Gabes）外海沉沒，造成至少2名突尼西亞人喪命，包括一名8個月大嬰兒，另有13人獲救。

綜合法新社與路透社報導，對於搭乘搖搖晃晃的船隻企圖穿越地中海凶險海路、希望能在歐洲展開新生活的移民來說，突尼西亞是一個重要途徑。

突國海岸防衛隊說，這艘搭載20名突尼西亞人的船隻凌晨2時在距離加貝斯海岸僅120公尺處翻覆。

海岸防衛隊透過聲明表示：「已經找到2具遺體，一具是20歲男子，另一具是嬰兒。」

海岸防衛隊指出，還有5名乘客下落不明，並補充說搜救行動正在進行，另有13人獲救，包括罹難嬰兒的雙親。

聲明補充表示，加貝斯當局已展開調查，要查明「這場悲劇的前因後果」。

目擊者指出，這艘船當時才剛離開加貝斯，船上的人看見一艘拖網漁船，誤以為是海岸防衛隊的船隻。

漁民向記者表示，船上的人試圖掉頭，但船隻卻沉沒，目擊者說，小寶寶因此被困在甲板上的魚網裡。

根據國際移民組織（International Organization for Migration）說法，今年地中海中部移民路線上已經有1800多人在船難中喪命，是去年的2倍多。

司法官員7日表示，有11名移民在突國東部的港市斯法克斯（Sfax）外海船難中殞命，另有數十人下落不明。

斯法克斯距離義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）約130公里，已逐漸成為重要的移民出發地。

突國海岸防衛隊表示，相較於去年同時期攔截了9217名移民，海岸防衛隊在截至今年6月20日的6個月裡攔截了3萬4290名移民，這些人多來自撒哈拉以南非洲國家。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120813