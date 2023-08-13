中國最大民營房地產企業碧桂園，開啟債務重組序幕，宣布旗下11支境內公司債券自14日起停牌，復牌時間另行確定。

澎湃新聞報導，本次宣布停牌的發債主體為碧桂園地產集團有限公司和廣東騰越建築工程有限公司。據統計，11支債券餘額約157.02億元（人民幣，下同），到期日最早的為9月2日，是私募債16碧地05，餘額39.04億元；9月份到期的還包括21碧地04和20碧地03，餘額分別為14.35億元和20億元。

此次公告沒有包括境外債券。2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7支，餘額包括30億港元、29.744泰銖（THB）和15.5億美元。

截至目前，碧桂園並未宣布對即將到期的境外債券如何處置，最近的動態為未支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

宣布停牌的同時，碧桂園在公告中稱，面對行業困難局面，發行主體公司及碧桂園本身始終堅決壓實自身責任，協調各方資源，全力以赴保交付、保運營。後續公司亦將繼續穩妥推進各項經營策略和風險化解措施，保障公司可持續健康發展，維護投資者的合法權益。

碧桂園強調，將積極化解階段性流動壓力。碧桂園將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存價值、維護利益。

公告稱，碧桂園將盡最大努力做好銷售，努力恢復酒店、辦公大樓、商舖等資產的運作，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供貨商、合作方等各利益相關方的權益。