基隆市大武崙海灘12日一日之間發生三起溺水事件，造成3人死亡。基隆市長謝國樑除於12日深夜宣布大武崙海灘即日起封閉一周外，也於13日上午會勘時表示，將自明日起同步關閉沒有管理的潮境公園潛水區。

謝國樑13日上午赴大武崙沙灘視察，他表示，大武崙沙灘目前僅有救生員駐點，並沒有其他的相關管理措施。他認為，大武崙沙灘應有商業模式，否則不容易籌措到足夠資源，用來提升水域服務品質和安全管理。

謝國樑指出，沒有管理的大武崙沙灘過去10年共有36人死亡，同期，沒有管理的潮境公園潛水區也有19人死亡，而和平島公園因為有管理，同期僅有6人死亡，相差很大。

謝國樑強調，因為極端氣候或颱風外圍環流等因素海域很不安全，近期的海域很不安全，市府要提前思考因應，即日起除大武崙海灘外，也將於14日起同步關閉潮境公園潛水區域一周，這段期間內市府將規畫相關管理作業，包括要有很完整配備，和救生現場最起碼配有動力船，希望救生員能在船上救援，而不是以肉身游泳在危險環境中把人拉回來。

問到大武崙沙灘一日有3人溺水身亡，市府是否有缺失時，謝國樑表示，市府一定要檢討，以大武崙沙灘為例，過去10年每年有3.6人死亡，重點應該是在檢討之餘，馬上思考安全措施，如果沒有建立起安全措施，不會開放大武崙沙灘。

謝國樑表示，大武崙沙灘在此之前是大家可以自由進出遊玩，市府僅招標委外水上救生，攤商都是自行在此擺攤，是否適合在市府沒有允許、管理情況下做生意，這部分市府會檢討。