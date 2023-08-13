俄烏戰爭從去年2月開打，至今仍遲遲無法結束，軍隊內也一再傳出貪腐醜聞，烏克蘭總統澤倫斯基日前下令，全數開除地區徵兵中心所有官員，改由真正上過前線的軍人取代，希望能一舉解決長久以來的索賄問題。而外媒也曝光烏克蘭男性為躲避徵召入伍所付出的代價。

根據英國《金融時報》報導，烏克蘭在戰爭爆發後實施戒嚴令，禁止18歲至60歲的男性出國，不過因為醫療需求、留學、照顧身心障礙者、擔任單親父親等則不在此限。

圖為7月29日，基輔民眾為慘遭俄軍殺害的烏克蘭戰俘舉行紀念儀式。（圖／路透）

這些豁免條件為貪腐官員開了大門。報導指出，許多烏克蘭男性為了躲避兵役，向當地負責徵兵的官員購買假的醫療證明，金額不一，但最普遍的價碼是一張6,000美元（相當於新台幣19萬元），最高甚至達到10,000美元（近新台幣32萬元）。

因為索賄而賺進最多鈔票的，恐怕是上個月才遭到逮捕的敖德薩地區（Odessa）徵兵中心主任鮑里索夫（Evgeny Borisov），收賄所得累積高達500萬美元（約新台幣1億5954萬元），讓他得以維持奢華的生活，甚至在西班牙購置別墅。

另外還有許多人因無力購買假證明，選擇越境出逃。根據官方數據，約有1.36萬名烏克蘭男性在邊境被逮，另有6,100人試圖持假證件越境而被查獲。一位成功逃往羅馬尼亞的男子表示，他每天都會收到數十封來信，要向他購買「逃亡路線」。不願參戰卻被強拉上前線的消息層出不窮，許多地方居民甚至透過社群分享徵兵官員的行蹤，反戰情緒達到最高點。

為了緩解衝突情緒、減少貪污事件，烏克蘭國會議員馬佐拉修（Heorhiy Mazurashu）週一（7日）提出一項修正案，希望能允許役男因個人或宗教因素拒絕徵召，以吸引「真正有心」人士參軍。對此，烏克蘭軍方表示不願置評。